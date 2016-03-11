«Крылья Советов» получили запрет на регистрацию новых футболистов

Палата по разрешению споров РФС наложила на «Крылья Советов» запрет на регистрацию новых футболистов.

Причиной наказания стала задолженность самарского клуба перед «Рубином» по трансферу защитника Тараса Бурлака. Отмечается, что запрет наложен на команду в качестве обеспечительной меры и может быть снят при условии исполнения «Крыльями» положенных обязательств перед казанцами.

«Обязать ЗАО «ПФК «Крылья Советов» г. Самара выплатить МАУ «ФК «Рубин» г. Казань задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста-профессионала Бурлака Т.А. Обязать ЗАО «ПФК «Крылья Советов» г. Самара выплатить МАУ «ФК «Рубин» г. Казань проценты за пользование чужими денежными средствами», - сообщается на официальном сайте РФС.