Бенитес – новый главный тренер «Ньюкасла»

Рафаэль Бенитес назначен на пост главного тренера «Ньюкасла». Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте. Испанский специалист подписал с «сороками» контракт на три года. Отмечается, что вместе с Бенитесом в Ньюкасл-апон-Тайн переберутся три представителя его тренерского штаба.

Напомним, что ранее сегодня было объявлено об увольнении Стива Макларена с должности наставника черно-белых по причине неудовлетворительных результатов команды.

После 28 туров «Ньюкасл» занимает 19 строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своем активе 24 очка.