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    Панов: «Кержакова вызвали во многом из-за проблем сборной России в атаке»

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов поделился своим мнением о вызове форварда «Цюриха» Александра Кержакова в национальную команду на товарищеские матчи против Литвы (26 марта, Москва) и Франции (29 марта, Париж).

    «Слуцкий и раньше говорил, что вызовет Кержакова в сборную, если тот будет играть. Для усиления атаки национальной команде необходим форвард высокого класса, коим является Кержаков. Сейчас он играет, набирает форму, и вызов в сборную – аванс для Александра. Это означает, что Кержаков все еще нужен команде и за ним следят. Главное, чтобы Александр отнесся к этому серьезно, потому что национальной команде сейчас нужен нападающий, способный решить эпизод. Кержакова вызвали во многом из-за проблем сборной России в атаке», - отметил Панов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.03.2016 17:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 11 марта 2016, 20:36

      ЛВС зря вызывать не станет,но раз пригласил,значит обязательно захочет посмотреть в деле!

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      Рейтинг: +186

      mnb 95 11 марта 2016, 20:22

      Вызвали, но не факт что он выйдет на поле.

      0
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 11 марта 2016, 20:13

      Вызвали плохонького Кержакова из-за проблем в атаке, ага. А где у сборной России нет проблем? Даже во вратарскую линию вызвали плохонького Гильерме.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 19:13

      Хорош уже завидовать, Панов. Глоь за свой ФКСМ и не комментируй то, к чему отношения уже не имеешь.
      -
      В сборную приглашают лучших.
      Кто сейчас играет лучше, результативнее Кержакова?
      Вот то-то и оно.

      0
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      Рейтинг: +23

      nikola paganini > ФК Зенит всея Руси 12 марта 2016, 07:38

      в сборную приглашают лучших их того что есть!уровень игроков по сравнению с первой десяткой рейтинга сборных не впечатляет!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 марта 2016, 19:06

      Вызвали исключительно в педагогических целях, ага.

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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 11 марта 2016, 18:16

      Помним помним "кержаковить"))
      А лучше нет(((

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Медвепут великий 11 марта 2016, 19:14

      Безмозглые англичане выдумали - а ты и рад повторять.
      Неужели твой собственный мозг настолько слаб, что ты способен только лишь повторять тупейшие (и уже самими англичанами давно забытые) выдумки?

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