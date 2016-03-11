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    Крицюк: «Моя цель – играть в лучших чемпионатах мира, РФПЛ к ним не относится»

    Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк рассказал о своих карьерных целях и задачах, и отметил, что он не планирует задерживаться в РФПЛ надолго.

    «Не хочу никого обидеть, но я выступаю за то, чтобы игроки ставили перед собой максимальные цели и шли к ним. А максимальная цель – играть в лучших чемпионатах мира. Чемпионат России к ним не относится. Я иду к своей цели. Надеюсь, что мы с «Краснодаром» будем добиваться поставленных задач параллельно: я помогу клубу, а клуб поможет мне. Если каждый игрок будет мотивирован, это будет хорошо для всех. Нужно просто выкладываться по полной и выполнять свою работу. Нужно расти вместе», - сказал Крицюк.

    Источник: Р-Спорт

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    11.03.2016 14:16
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 марта 2016, 23:28

      Честно и правильно!Молодец что у него есть цель!Лучше так,чем играть в РПЛ и считать что это твой потолок!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 марта 2016, 16:58

      Хорошего игрока и патриота в сборную вызвали-фу..........

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 11 марта 2016, 16:37

      Удачи, чё. Вдруг и правда выгорит...

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM > GM 11 марта 2016, 16:41

      Хотя, ему уже 26 лет и всех достижений - "Брага Б" и какой-то Риу Ави.
      Всякое, конечно, бывает, но как-то слабо верится, что пробьется в серьезные клубы. Первый-второй дивизион в "лучших чемпионатах мира" - может быть.

      -1
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      Рейтинг: +23

      nikola paganini > GM 12 марта 2016, 08:34

      за брагу он играл основную.

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 11 марта 2016, 16:36

      удачи ему и Краснодару

      1
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 11 марта 2016, 15:05

      В Ереван,Китай или Египет твоя судьба.....это лучшии чемпионаты!!!

      -3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 марта 2016, 15:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      так вот какая ты звездочка)))

      -4
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 11 марта 2016, 14:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А чем наш то хуже....? Как всегда, заграницу подавай.. В нутри страны развиваться надо и работать на благо государства! Вот истинная миссия и мотивация, а за сраные бумажки, это коммерция, а не спорт..

      -9
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      Рейтинг: +4256

      mutabor0992 > Alex3920486 11 марта 2016, 14:49

      Ну ты и улыбнул...Как раз таки в нашем чемпе за бумажки играют.Возьми "чистоспортивный" проект газпрем.Когда из-за чего срач начался?Когда Халк пришел.

      12
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      Рейтинг: +429

      sold93 > Alex3920486 11 марта 2016, 14:50

      вопрос "а чем наш чемп хуже?" сам по себе странный

      6
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mutabor0992 11 марта 2016, 14:59

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      Срач начался, когда Москва осознала что не является самым привлекательным городом для приезжающих звёзд.
      Причина срача - примитивная и тупая зависть. Всё происходило на фоне страдальческого заявления Карпина: "ФАЛЬКАО К НАМ НЕ ПОЕДЕТ".
      От унижения москвичам ничего не оставалось, кроме как развести срач.

      -5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 15:01

      приятно слышат голос из Удельного болота))

      -3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 15:02

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      малышка, а разговор про Краснодар, при чем здесь Белокаменная Москва??))

      -4
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      Рейтинг: +1481

      GM > ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 16:44

      И только "гордый" Питер продолжает разбрасываться деньгами Газпрома и своими понтами. Тем и живет. А так бы рядом с Тосной где-то в AYK тусил :)

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > GM 11 марта 2016, 17:26

      Твой моральный портрет очень чётко описал В.Высоцкий словами: "У НИХ ТАМ ДЕНЕГ КУРЫ НЕ КЛЮЮТ -- А ЗДЕСЬ У НАС НА ВОДКУ НЕ ХВАТАЕТ!"
      -
      А когда перестанете обворовывать ваш футбол - глядишь, и вы сможете позводить себе хорошие покупки.
      Но вот перестанете ли? - сомневаюсь.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +293

      VVK13 > ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 19:45

      причем тут москвичи, если кипишь подняли те кто вам выигрывал кубок УЕФА и супер кубок, а теперь вы с халками бенфике летите, а без бешеных денег раньше баварию рвали

      1
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      Рейтинг: +23

      nikola paganini > kastites 12 марта 2016, 08:37

      гандоны дивут там где ты прописан епт.

      2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 11 марта 2016, 14:23

      посмотрим

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      Рейтинг: +238

      Громит 11 марта 2016, 14:21

      Не осуждаю.

      5
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