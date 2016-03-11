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    Мостовой: «У нас все здорово, но чемпионат не прогрессирует»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал выступления российских команд в еврокубках.

    «Если судить по еврокубкам, получается, что наш чемпионат не прогрессирует. Хотя я неоднократно говорил, что у нас все условия для создания хорошего первенства скоро будут: построят стадионы, базы у всех шикарные, зарплаты еще шикарнее. У нас все здорово, значит, проблемы в чем-то другом. Что-то мешает хорошо играть и чего-то добиваться, хотя даже иностранные игроки у нас выступают очень серьезного уровня. А представим, что их уберут из ведущих команд, что будет тогда?», - сказал Мостовой.

    Источник: Rusfootball.info

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    11.03.2016 09:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3931

      Kollljan 11 марта 2016, 13:47

      Нет прогресса потому что ввели лимит. Нашим теперь не нужно что-то кому-то доказывать на поле - и так выпустят на игру. Потому что лимит. Всё этот Мутко и тот кто ему приказал ввести лимит.

      1
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      Рейтинг: +80

      cruiff 11 марта 2016, 12:54

      Не прогрессирует? Да он деградирует семимильными шагами.

      2
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      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 11 марта 2016, 11:07

      С чего он будет прогрессировать если коррупция не даёт)

      1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 11 марта 2016, 10:26

      Ага,только почему-то эти забугорные (за редким исключением) от силы сезон проведут на уровне,а затем практически ничем не отличаются от наших игроков,а причина тут одна: низкая конкуренция,вот когда она будет такой же как у тренеров тогда и уровень игры начнет меняться к лучшему!

      4
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 11 марта 2016, 10:25

      у нас не всё здорово, но чемпионат прогрессирует

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 марта 2016, 09:54

      КОРЕНЬ ЗЛА В РФС И МУДКО.
      СВИСТУНЫ ВО ВНУТРЕННЕМ ЧЕМПИОНАТЕ ТЯНУТ КОНЕЙ И БОМЖЕЙ, А КАК ПОПАДАЮТ В ЕВРОПУ (БЕЗ КАРАСЕВЫХ-БЕЗБОРОДОВЫХ) СРАЗУ ВИДЕН УРОВЕНЬ СРЕДНЕНЬКОГО ЧЕМПИОНАТА.

      -3
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 11 марта 2016, 09:50

      Строить школы!!!и отменить лимит на легов!нужно чем то жертвовать,либо отказываться от легов,наши темболее не научатся играть и Сборная в ж будет

      3
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 11 марта 2016, 09:48

      Нужно у Португезов и Французов брать пример там море мододых и опытных,такой сплав и придает зрелищности они все габаритные неуступчивые в единоборствах,а наши это деградация

      1
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