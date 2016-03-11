Мостовой: «У нас все здорово, но чемпионат не прогрессирует»

Нет прогресса потому что ввели лимит. Нашим теперь не нужно что-то кому-то доказывать на поле - и так выпустят на игру. Потому что лимит. Всё этот Мутко и тот кто ему приказал ввести лимит.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал выступления российских команд в еврокубках.
«Если судить по еврокубкам, получается, что наш чемпионат не прогрессирует. Хотя я неоднократно говорил, что у нас все условия для создания хорошего первенства скоро будут: построят стадионы, базы у всех шикарные, зарплаты еще шикарнее. У нас все здорово, значит, проблемы в чем-то другом. Что-то мешает хорошо играть и чего-то добиваться, хотя даже иностранные игроки у нас выступают очень серьезного уровня. А представим, что их уберут из ведущих команд, что будет тогда?», - сказал Мостовой.