Срна: «У «Шахтера» появился новый лидер»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал победу над «Андерлехтом» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Уже можно сказать, что у нас появился новый лидер в команде – это Тайсон. Он очень важный футболист для «Шахтера» на сегодняшний день. Футболист, который делает очень много, отдает последний пас. Я думаю, что причина более слабого второго тайма – это отсутствие Тайсона. Тайсон сейчас на пике, а Бернард после травмы, это первая его игра. Согласен с вами, что настоящий «Шахтер» сегодня был в первом тайме. Показали хорошую атакующую игру, показали характер. Жаль, что больше не забили, ведь имели много хороших моментов.



Хотели больше забить, но ни к кому претензий нет. Хочу поблагодарить всех футболистов за сегодняшнюю самоотдачу на футбольном поле. 90 минут было нелегко, мы играли против хорошей команды. Хорошо, что третий забили. 2:1 и 3:1 – это два абсолютно разных счета. Все равно, пока еще ничего не решено. У нас есть еще одна игра, в выходные у нас игра с «Днепром». Будем переключаться на чемпионат, а потом уже только на «Андерлехт», - сказал Срна.