Покеттино: «Это был плохой день»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился впечатлениями после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против дортмундской «Боруссии» (0:3).

«Трудно объяснить этот результат. У нас был плохой день, и я разочарован нашим выступлением. Мы играли плохо, и поэтому уступили.

Нам придется сражаться в ответной игре. 0:3 – плохой результат для нас, но мы должны продолжать работать и попробовать отыграться в следующий четверг.

Впервые в этом сезоне мы проиграли с таким счетом. Нужно успокоится и не допустить, чтобы это повторилось», – сказал Покеттино.