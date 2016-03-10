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    Хомуха: «Затраты «Зенита» оказались неэффективными, у клуба нет результата»

    Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился своим мнением о результатах «Зенита» в нынешнем сезоне. Напомним, вчера «Зенит» выбыл из Лиги чемпионов.

    «Затраты на футболистов и тренеров, которые были сделаны «Зенитом», оказались неэффективными. Довольно продолжительное время у питерского клуба нет результата.

    «Бенфика» абсолютно была по силам. Подопечные Андре Виллаш-Боаша должны были проходить дальше в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Рано говорить о проваленном сезоне. Можно сказать, что «Зенит» не выполнил ту задачу, которую ставил перед собой в еврокубках.

    Если питерцы займут первое или второе место во внутреннем чемпионате, это будет хороший результат. Отставание в девять очков – это очень серьезно, но если попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон, значит сезон не провален», – сказал Хомуха.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2016 22:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 марта 2016, 02:48

      Даже очень с дорогими машинами случаются поломки. И что, это тоже неэффективные затраты? Зато когда они на ходу - езда доставляет удовольствие

      1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > APchelov 11 марта 2016, 06:53

      тут не о поломке речь. Здесь потратились на дорогущий суперкар, а он не смог даже обогнать самую обычную, пусть и хорошую, машину. Если затраты Зенита - "для удовольствия" - тогда вопросов нет, но тогда сразу бы уж сказали, что ничего выигрывать не собираются, просто хотят показать дорогих футболистов и тренера болельщикам

      2
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      Рейтинг: +407

      18JG 10 марта 2016, 23:13

      Нужно брать кубок и выходить в ЛЧ.

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 22:50

      Это та Хомуха, которую попросили из молодёжной сборной за не обеспечение здорового микроклимата?

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 10 марта 2016, 22:46

      А где вы видели в России эффективные вложения? Пора привыкнуть

      1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 10 марта 2016, 22:38

      Для меня это было очевидно.

      5
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