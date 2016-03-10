Вернблум: «Вспоминаю как какой-то кошмар те времена, когда я играл против Широкова»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум ответил на вопросы болельщиков и прокомментировал переход в армейский клуб Романа Широкова.

– Слуцкий в случае чемпионства готов станцевать. На что ты готов ты?

– Цена чемпионства очень высока. Я готов ко всему. Что скажете, то и сделаю. Но думаю, что буду наслаждаться зрелищем в исполнении нашего тренера.

– Может, снова нарисуете ему шляпу на спине, ведь это была шляпа?

– Да (смеется).

– Прокомментируй переход в ЦСКА Романа Широкова.

– Я абсолютно счастлив, потому что мне не придется против него играть, мы с ним будем в одной команде. Я вспоминаю просто как какой-то кошмар те времена, когда я играл против него. Ты пытаешься отобрать у него мяч, идешь в единоборство с ним, и если даже тебе это удается, то ты это делаешь ценой желтой карточки.

То же самое, кстати, было с Романом Еременко. Так что я вдвойне счастлив после того, как Широков перешел в нашу команду.

– ЦСКА – армейский клуб. С какой боевой единицей ты ассоциируешь себя?

– Думаю, такого в армии нет. Дикарь, убийца, который всегда на переднем плане и всегда идет в бой (смеется).

– В Швеции более популярны зимние виды спорта. Почему вы не стали хоккейным тафгаем?

– Я очень люблю хоккей, смотрю его чаще, чем футбол, три-четыре раза в неделю. Я фанат «Филадельфии». Футбол – моя работа и страсть, но предпочитаю со стороны смотреть на хоккей. Это одна из самых больших ошибок моих родителей, которые не отвели меня во время на хоккей. Сейчас бы играл где-нибудь за океаном в команде с Овечкиным (смеется), – сказал Вернблум.