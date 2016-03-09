Вайденфеллер: «Немецкий чемпионат сильнее английского»

Накануне матча 1/8 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Боруссией» голкипер немецкого клуба Роман Вайденфеллер высказался относительно уровня АПЛ.

«АПЛ – хорошая лига, но я считаю, что чемпионат Германии – лучший. Не знаю, сыграю ли завтра с “Тоттенхэмом” с первых минут, но я не особо переживаю из-за своей формы. Мне кажется, что ситуация наших команд в домашних чемпионатах похожа, мы знаем, на что способен Гарри Кейн, и готовимся к нему», — сказал футболист в интервью местному изданию DW Sports.

Напомним, что «Боруссия» — «Тоттенхэм» пройдет 10 марта в Дортмунде. Начало встречи – в 21:00.