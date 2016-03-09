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    Промес вызван в сборную на матчи с Англией и Францией

    Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес вызван в расположение сборной Голландии на товарищеские матчи со сборными Англии и Франции.

    Вратари: Зут (ПСВ), Силлессен («Аякс»), Вермер («Фейеноорд»).

    Защитники: Питерс («Сток Сити»), Дейкс, Вельтман (оба – «Аякс»), Блинд («Манчестер Юнайтед»), Янмат («Ньюкасл»), Брума, Виллемс (оба – ПСВ), ван Дейк («Саутгемптон»), Влар («АЗ»), Летсерт («Утрехт»).

    Полузащитники: Аффелай («Сток Сити»), Классен, Базур (оба – «Аякс»), Вейналдум («Ньюкасл»), Проппер (ПСВ), Класи («Саутгемптон»), Снейдер («Галатасарай»), Промес («Спартак»), Роббен («Бавария»).

    Нападающие: Депай («Манчестер Юнайтед»), Нарсинг, Локадия, Л. де Йонг (все – ПСВ), Хунтелар («Шальке»), Янссен («АЗ»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2016 16:20
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