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  • Вернблум: «Должны быть заряжены на победу в матче с «Ростовом»

Вернблум: «Должны быть заряжены на победу в матче с «Ростовом»

9 марта 2016, 15:55
7

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о том, какими выдались для его команды первые матчи во второй части сезона, а также прокомментировал предстоящий матч с «Ростовом».

– Вы с удовольствием вспоминаете воскресную игру со «Спартаком»?

– Выйти победителем из столь принципиального противостояния всегда приятно. По-моему, ЦСКА доминировал с первой до последней минуты. Получилось все, кроме одного: завершить матч с большим преимуществом в счете. По такой игре, безусловно, мы заслуживали забить еще.

– В конце матча со «Спартаком» вы эмоционально выговаривали Ткачеву. Что там произошло?

– Я всегда полностью отдаюсь игре, а в последнюю пятиминутку и вовсе становлюсь неуправляемым. Возможно, я был не очень справедлив к Ткачеву. Но дело лишь в том, что я безумно хотел выиграть!

Ведем с минимальным преимуществом, идет такой матч, нельзя давать соперникам ни малейшего шанса что-то изменить! В команде все уже привыкли к моему стилю поведения. Парни знают, каков я, понимают, что по-другому не умею.

– «Ростов», ваш ближайший соперник, идет на втором месте. Для многих это стало сюрпризом.

– А я не удивлен. Во-первых, российская лига вообще непредсказуема. Здесь за титул вполне могут бороться 6-7 клубов, они близки по уровню. Во-вторых, с момента моего появления в ЦСКА не могу припомнить ни одной легкой игры с «Ростовом». Они всегда доставляли сложности.

В том году «Ростов» шел в нижней части таблицы, но игра в последнем туре получилась очень тяжелой. Этот соперник по праву входит в обойму из 6-7 команд, борющихся за лидерство.

– Есть мнение, что матч с «Ростовом» будет сложнее игры против «Спартака».

– Вполне возможно. Накал страстей точно будет не меньшим. Прекрасно понимаем, какая игра нам предстоит. Должны быть заряжены на победу так же, как перед дерби.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Вернблум Понтус
Комментарии (7)
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Тяп-Ляп.
1457531192
Веоблюд,давай досвиданья!
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Black Giz
1457537940
Ничего личного, но надеюсь Вас огорчат на Дону и борьба за чемпионство обострится до предела.
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Aztec58
1457544999
Заряжать надо судейку и тех которые с флажками тоже. Чтоб как со Спартаком офсайды делили на ваши и нужные, ага.
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