Суарес: «Всегда стараюсь смотреть матчи «Ливерпуля»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес посетил клубную базу «Ливерпуля», за который он выступал ранее, и рассказал о своем отношении к бывшему клубу.

«Увидеть парней было фантастикой. Здесь работают действительно хорошие люди, и я скучаю по ним, так что мне хотелось приехать и повидать друзей. Здесь у меня есть настоящие друзья.

Я провел здесь три с половиной очень хороших года, и это не забывается. Я всегда стараюсь смотреть матчи «Ливерпуля» и следить за результатами. Меня интересуют дела «Ливерпуля», потому что этот клуб важен в моей жизни», – сказал Суарес.