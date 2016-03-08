Колыванов: «Стартовый матч за «Спартак» у Мельгарехо не получился»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов после матча 19-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:0) оценил игру новичка красно-белых Лоренцо Мельгарехо.

– Как оцените игру спартаковского новичка?

– С переходом Мельгарехо у «Спартака» было связано много надежд, но его полностью закрыли защитники армейцев. Стартовый матч за красно-белых у Лоренцо не получился. Вообще весь «Спартак» сыграл процентов на 70 от своих возможностей. Такое впечатление, что команда просто перегорела и не верила, что может обыграть ЦСКА.

– В том, что Мельгарехо было не видно на поле – заслуга фланговых защитников ЦСКА?

– Вся команда сыграла очень компактно, перекрыла «Спартаку» и центр, и фланги. По сути, ЦСКА не дал сопернику создать ни одного голевого момента.