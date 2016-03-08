Бывший вратарь «Кубани» перешел в белорусский клуб «Ислочь»

Бывший вратарь «Кубани» Александр Будаков стал игроком белорусской «Ислочи». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Условия контракта не разглашаются.

Напомним, последним местом работы Будакова было московское «Торпедо», контракт с которым футболист по обоюдному согласию сторон разорвал в августе 2015 года. Кроме «Кубани», в послужном списке вратаря есть «Спартак-Нальчик», «Крылья Советов» и ряд других российских клубов.