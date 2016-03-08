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    Колыванов: «Лучшие матчи Широкова в ЦСКА еще впереди»

    Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов после матча 19-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:0) поделился мнением о дебюте полузащитника армейцев Романа Широкова. Отметим, что в первой официальной игре за красно-синих хавбек провел на поле 75 минут и не отметился результативными действиями.

    – Показалось, что Широков в дерби был недостаточно готов физически.

    – Если только отчасти. В целом это ключевой игрок ЦСКА и сборной России и со своей работой он справился достойно. Возможно, мы ждали от него большего. Но надо понимать, что матч проходил на очень тяжелом газоне: ноги вязли и играть в любимый Романом комбинационный футбол было тяжело.

    – Широков выиграл конкуренцию за позицию плеймейкера в ЦСКА?

    – Пока рано об этом говорить, да и Слуцкому в голову не залезешь. Однако по первому матчу расстановка с Широковым в центре полузащиты и Еременко на фланге показалась неплохим вариантом.

    – Вам понравилось взаимодействие Широкова с партнерами по команде?

    – Думаю, лучшие матчи Романа за ЦСКА еще впереди. Он сильный командный игрок, но полностью вписаться в игру нового клуба за один матч очень тяжело.

    Источник: Спортфакт

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    08.03.2016 09:50
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