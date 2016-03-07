Кобелев: «У «Динамо» пока нет инстинкта убийцы»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о матче 19-го тура РФПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с «Уралом» (1:1).

«Мы приезжали сюда за победой. Поле было тяжелым, однако отлично подготовленным для такого времени года. Оно позволило показать достойную игру. У нас пока нет инстинкта убийцы, чтобы после первого гола идти добивать соперника, а не мандражировать. Тем не менее ребята отдали все силы, как и новички, которые пока только вписываются в команду», – отметил Кобелев.