Скрипченко: «Качество игры оставляет желать лучшего, но по весне это неудивительно»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко после матча 19-го тура РФПЛ с «Динамо» (1:1) прокомментировал исход данного противостояния.

«Счет 1:1 отражает то, что происходило на поле. Качество игры оставляет желать лучшего, но, мне кажется, неудивительно видеть такую картину по весне. Было много борьбы, единоборств, поэтому в этом случае на первый план выходит характер и стремление победить, что и показали команды. Погодные условия? Мы благодарны работникам, которые трудились в подготовке поля», – рассказал Скрипченко.