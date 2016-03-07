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    Газзаев: «Если ЦСКА продолжит в том же духе, то имя нового чемпиона мы узнаем досрочно»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев после победы армейцев в матче 19-го тура РФПЛ со «Спартаком» заявил, что у красно-синих большие шансы стать чемпионами России в этом году. Напомним, в московском дерби ЦСКА победил со счетом 1:0.

    – Кого бы вы выделили в этом матче?

    – У ЦСКА – никого, все сыграли на должном уровне, хотя кто-то, может быть, чуточку лучше. У «Спартака» можно выделить разве что вратаря Реброва, предотвратившего крупное поражение.

    ЦСКА упрочил свое и без того уверенное лидерство, и если продолжит в том же духе, наверняка мы узнаем имя нового чемпиона досрочно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2016 15:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 7 марта 2016, 16:26

      ЦСКА Вперед!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 марта 2016, 15:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вот и конепёс нарисовался))

      -5
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