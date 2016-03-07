Газзаев: «Если ЦСКА продолжит в том же духе, то имя нового чемпиона мы узнаем досрочно»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев после победы армейцев в матче 19-го тура РФПЛ со «Спартаком» заявил, что у красно-синих большие шансы стать чемпионами России в этом году. Напомним, в московском дерби ЦСКА победил со счетом 1:0.

– Кого бы вы выделили в этом матче?

– У ЦСКА – никого, все сыграли на должном уровне, хотя кто-то, может быть, чуточку лучше. У «Спартака» можно выделить разве что вратаря Реброва, предотвратившего крупное поражение.

ЦСКА упрочил свое и без того уверенное лидерство, и если продолжит в том же духе, наверняка мы узнаем имя нового чемпиона досрочно.