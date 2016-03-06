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    Нигматуллин: «ЦСКА и «Спартак» предстали в совершенно разном состоянии»

    Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что красно-белым повезло в матче 19-го тура РФПЛ против ЦСКА, так как счет мог быть и крупнее в пользу армейцев.

    «Все закономерно. Команды предстали в совершенно разном состоянии, соответственно и игру показали совсем разную. 0:1 – еще более-менее успешный результат для «Спартака». По большому счету, красно-белые не имели возможностей забить гол, а у ЦСКА были и другие моменты. Красно-белые, безусловно, разочаровали.

    Широков? Наверное, его главным действующим лицом на поле не назовешь. Но со своей задачей, считаю, он справился, из игры не выпадал. Рекорд Акинфеева? Такое количество сезонов в высшей лиге не могло не перерасти в рекорд», – сказал Нигматуллин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2016 22:28
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