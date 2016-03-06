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    Слуцкий: «Чуть-чуть жаль, что забили «Спартаку» только один гол»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победного поединка со «Спартаком» (1:0) в рамках 19-го тура РФПЛ немного посетовал на то, что не удалось огорчить соперника больше одного раза, несмотря на то, что армейцы имели достаточно шансов на это.

    «Считаю, на протяжении всей встречи мы контролировали ход матча и имели достаточно большое количество моментов. Но, к сожалению, не смогли увеличить преимущество в счете. Учитывая, что оно было минимальным, определенное напряжение сохранялось до последних минут. Единственное, что чуть-чуть расстраивает, это то, что не смогли еще раз поразить ворота соперника. Где-то не хватило исполнительского мастерства, где-то вратарь или защитники сработали более качественно.

    Мы изучали две игры «Спартака» на сборах – с «Шерифом» и с «Уралом», которые они провели по разным схемам. Мы понимали, что если в последней контрольной игре используется вариант 4-2-3-1 с Мельгарехо и Промесом на флангах, то вполне вероятно он может быть применен и в официальном матче. На самом деле держали в голове два варианта, и вчера у нас теория была четко разбита на два момента – что, если одна схема, и что – если другая.

    Вася Березуцкий готовился к игре. Он проводил последние контрольные поединки на сборах, и мы знали, что он будет играть со «Спартаком». Он бы и в Уфе вышел, если бы не искусственное покрытие», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.03.2016 22:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 марта 2016, 07:17

      Вот это маразм.Мало того что он гордиться голом с офсайта,так еще и второй тайм Спартак вас имел во все щели-жаль реализация подвела.А о не назначенном пенальти вообще промолчал-ты тренер или так х-у-й соси?????

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +238

      Громит 7 марта 2016, 04:25

      Согласен, наиграли на большее, чем 1 гол. Думаю пристреляются еще.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 22:27

      Третьесортный клуб следует постоянно и непрерывно нагибать, чтобы они ни днём ни ночью не забывали о собственной краснобелой третьесортности.
      Таким способом салаг на флоте приучают знать и понимать своё место.

      -2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 22:40

      вчера вся Россия над Бомжгазпроектом умирала и ничего))))

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > REDWHITE_ 6 марта 2016, 22:59

      Но на седьмую-то строчку откатились ИМЕННО ВЫ, ты заметил?
      )

      2
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 6 марта 2016, 22:24

      3-0 нам бы хватило ))

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 22:22

      Разумеется, обязаны были их нагибать на полную катушку.

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 22:41

      Бенфика вас во все щели поимеет)

      -2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > REDWHITE_ 6 марта 2016, 23:00

      Это мы среди клубов - участников Лиги Чемпионов определим.
      Вас, валяющихся в грязи лузеров, никто не спрашивает, вас ЛЧ никаким боком не касается от слова "вообще".

      3
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