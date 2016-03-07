РФПЛ. «Урал» сыграл вничью с «Динамо»

В матче 19-го тура РФПЛ «Урал» поделил очки с «Динамо» – 1:1. По истечении часа первыми открыли счет динамовцы, однако спустя несколько минут хозяева восстановили равенство в счете.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ионов, 59; 1:1 – Асеведо, 63.

Урал: Заболотный, Мартынович, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Сапета, Коробов (Серченков, 89), Емельянов, Асеведо, Гогниев (Рязанцев, 71), Ставпец (Манучарян, 64).

Динамо: Шунин, Живоглядов, Губочан, Ещенко, Козлов, Ташаев (Катрич, 89), Драгун, Зобнин, Ионов, Бечирай, Погребняк.

Предупреждения: Ставпец, 45; Данцев, 68; Асеведо, 74 – Ещенко, 79.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

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