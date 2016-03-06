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    Рахимов: «В каких-то моментах повезло «Тереку», в каких-то «Локомотиву»

    Наставник «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 19-го тура РФПЛ.

    – Болельщики в соцсетях пишут: «Откуда у «Терека» игра «Барселоны»?». Владение мячом 61 на 39.

    – Я не видел игру «Барселоны», я видел игру «Терека». Болельщикам надо канал переключить. Сегодня играл «Терек», и я доволен той игрой, которую показала команда, особенно во втором тайме, когда мы сыграли очень организованно в обороне и выигрывали очень много единоборств. Это очень важно в такой игре. Шесть лет не выигрывали у «Локомотива», серии когда-нибудь прерываются.

    Игорь Черевченко сказал, что это не «Терек» выиграл игру, а «Локомотив» проиграл сам себе. А как вы считаете?

    – Ну, правильно, «Локомотив» проиграл, а «Терек» выиграл. Они ж против кого-то играли? Привезли два мяча? Ну, мы тоже себе привезли гол. Если брать гол в наши ворота, то мяч не должен был так залетать в ворота, а прямым ударом. В каких-то моментах нам везло, в каких-то им. Вне зависимости от того, кто выиграл или проиграл, наши ребята заслужили эту победу.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.03.2016 20:44
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