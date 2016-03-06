Эштреков: «Поражение от «Терека» не исключает «Локомотив» из чемпионской гонки»

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков после поражения железнодорожников в матче 19-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:2) заявил, что москвичи продолжают оставаться в чемпионской гонке.

«Поражение от «Терека» не исключает «Локомотив» из чемпионской гонки. Проиграли только один матч, вся борьба еще впереди. Первый тайм железнодорожники начали неплохо, но нелепый пенальти все спутал. Матч по результату неудачный, но по игре было много хороших эпизодов. Не хватило удачи и цепкого нападающего, который мог бы обострить игру», – рассказал Эштреков.