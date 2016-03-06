Хомуха: «В матче ЦСКА – «Спартак» многое будет зависеть от качества газона»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился своими мыслями о предстоящем матче 19 тура российской Премьер-лиги между московскими армейцами и «Спартаком». Игра состоится сегодня на «Арене Химки», начало встречи в 19:30 по МСК.

«В дерби жду бескомпромиссной борьбы, матч будет интересным. Многое будет зависеть от качества газона. ЦСКА имеет преимущество перед «Спартаком» за счет игры на Кубок с «Уфой», армейцы уже вошли в ритм. Все-таки официальные матчи не идут в сравнение с товарищескими на сборах. ЦСКА более сбалансированная команда, чем «Спартак». Но результат непредсказуем. Голы обязательно будут. Чем качественнее поле, тем их будет больше.

На кого в составе обеих команд стоит обратить внимание? На игроков группы атаки. У армейцев это Муса, у спартаковцев - Промес. Оба довольно яркие футболисты, именно они будут выделяться сегодня», - заявил Хомуха.