Акимов: «Кажется, что Виллаш-Боашу без разницы, как «Зенит» закончит чемпионат»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Акимов поделился своими впечатлениями от игры санкт-петербургской команды в матче 19 тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0).

«Полумоменты и зародыши атак были, но ничего опасного «Зенит» действительно не создал! Несколько раз с правого фланга были попытки передач, прострелов. Это было обусловлено тем, что Торбинский очень активно убегал вперед. Но в целом сыграли очень блекло. Мне вообще кажется, что Виллаш-Боашу без разницы, как закончится чемпионат, португалец официально объявил, что уйдет летом. Он уже решил для себя, что чемпионами «Зениту» в этом году не стать.

Поэтому главная задача для него — успешно выступить в Лиге чемпионов, чтобы в следующей команде получить более весомый оклад. Для болельщиков это не оправдание, им хочется видеть более остроатакующий футбол. Была мысль, что «Зенит» в преддверии матча с «Бенфикой» постарается наиграть схему, тактику, активно пойдет в прессинг. Против португальцев ведь нужно будет обязательно забивать. Однако ни в каких атакующих действиях «Зенит» замечен не был.