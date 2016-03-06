Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Акимов: «Кажется, что Виллаш-Боашу без разницы, как «Зенит» закончит чемпионат»

Акимов: «Кажется, что Виллаш-Боашу без разницы, как «Зенит» закончит чемпионат»

6 марта 2016, 15:24
8

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Акимов поделился своими впечатлениями от игры санкт-петербургской команды в матче 19 тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0).

«Полумоменты и зародыши атак были, но ничего опасного «Зенит» действительно не создал! Несколько раз с правого фланга были попытки передач, прострелов. Это было обусловлено тем, что Торбинский очень активно убегал вперед. Но в целом сыграли очень блекло. Мне вообще кажется, что Виллаш-Боашу без разницы, как закончится чемпионат, португалец официально объявил, что уйдет летом. Он уже решил для себя, что чемпионами «Зениту» в этом году не стать.

Поэтому главная задача для него — успешно выступить в Лиге чемпионов, чтобы в следующей команде получить более весомый оклад. Для болельщиков это не оправдание, им хочется видеть более остроатакующий футбол. Была мысль, что «Зенит» в преддверии матча с «Бенфикой» постарается наиграть схему, тактику, активно пойдет в прессинг. Против португальцев ведь нужно будет обязательно забивать. Однако ни в каких атакующих действиях «Зенит» замечен не был.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Акимов Дмитрий Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Freyk
1457268733
Это-то совсем не удивительно. Удивительно то, что и игрокам тоже походу все равно.
Ответить
Диктор
1457270187
Согласен полностью.
Ответить
sprint5
1457272038
еще кого-нибудь прикормят
Ответить
буба спб
1457272337
печально это. опять провальная весна
Ответить
Zubo
1457272813
Потомучто не нужно лимит менять мне тоже было бы без разницы
Ответить
zagrizlik
1457273654
Почти всем похрен на РФПЛ...уровень диктует спрос.
Ответить
Taps
1457276082
Квадратного убрать вместе с Вошем.
Ответить
Главные новости
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
21:28
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
4
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
8
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
20:26
8
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
20:23
7
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
20:19
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
14
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
14
Все новости
Все новости
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
21:42
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
21:10
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
14
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
14
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
1
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
4
⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)
18:59
136
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 9 августа 2026
18:52
1
ФотоИгрок «Спартака» выйдет на матч с «Краснодаром» под именем отца
18:35
3
Миранчук отреагировал на появление Овечкина на матче «Динамо»
18:21
Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»
18:00
4
Агент Сафонова ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы ему посмотреть на статистику»
17:45
4
Шварц прокомментировал первую победу с «Динамо» после своего возвращения
17:26
1
Евсеев назвал причину поражения махачкалинского «Динамо» от московского
17:17
3
Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне
17:05
2
В московском «Динамо» оценили победу над махачкалинским «Динамо»
16:50
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
16:37
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:28
РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)
16:26
5
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Евсеев – об игре «Динамо» с «Динамо Мх»: «Сегодня все болельщики будут за «Динамо»
15:51
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
3
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
8
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+