Нету: «Дзюба — настоящий форвард-киллер»

Защитник «Зенита» Луиш Нету не торопится обвинять атакующую линию команды в неудачных результатах.

«Моменты мы все-таки создаем, комбинируем, планируем что-то на тренировках. Я вижу, что все стараются, отдаются игре, но, возможно, нужно еще больше. Не с точки зрения физики, бега, а о принятии решений в каких-то моментах. И это позволит нам быть сильнее.

На самом деле у всех нападающих иногда бывают такие не самые приятные серии. Но важно, что они не сдаются, продолжают бороться. Тот же Дзюба — он действительно бьется в каждом матче, он настоящий форвард-киллер. Про Халка и его значение тоже все знают и понимают. Так что мы просто ждем голов, и уверен, что это вопрос самых ближайших матчей», — заявил Нету.