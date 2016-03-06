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    Ткачук: «Самое лучшее — это победа над «Зенитом» в Питере»

    Новичок «Рубина» Денис Ткачук, пополнивший состав казанцев после непродолжительного времени выступления за «Зенит», признался, что мечтает обыграть бывшую команду.

    – Вы вытеснили из состава любимца казанской публики Гекдениза Карадениза, это накладывает на вас какую-то ответственность?

    – Понятно, что он любимец болельщиков, это стимул для роста. То, что он в команде, придает большее мотивации, стремления развиваться. Есть конкуренция, большая конкуренция, а Гекдениз легенда для клуба и республики.

    – У вас сегодня самый большой километраж в команде, это ваша традиционная манера?

    – Я не стараюсь пробежать больше всех. Самое главное, что я делаю ту работу, о которой говорит тренер. Что он будет говорить, то я и буду делать.

    – Могли сегодня и дубль оформить…

    – Тяжело было, хотел поймать мяч в касание, не получилось, ничего страшного.

    – Следующий матч «Рубин» играет в гостях с «Зенитом», вашей бывшей командой. Для вас это будет принципиальный матч?

    – Будем настраиваться, стараться выиграть. Это будет самое лучшее – победа в Питере.

    – Будете что-то доказывать «Зениту»?

    – Доказывать буду победой, это самое главное. Дай бог, если удастся забить и все получится. Как для меня, так и для нашей команды. Набирать очки и подниматься выше, «Рубин» находится не на том месте, которое он заслуживает.

    – А по условиям контракта вы имеет право играть с «Зенитом»?

    – Да.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2016 06:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 марта 2016, 08:20

      скоро победы над зенитом в питере, станут обыденным делом)

      -1
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      Рейтинг: +588

      Sergil > REDWHITE_ 6 марта 2016, 10:06

      Позоры Спартака на Открытие Арене уже давно стали традицией. Анжи и Урал подтверждают =)

      3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 08:14

      Хорошо, что Зенит предусматривает, чтобы наши игроки выступали в составе своих новых команд.
      Пусть все сильнейшие будут на поле, тогда и мы получим необходимую практику, и результат будет по-настоящему ценен.

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