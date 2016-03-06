«Зенит» достиг предварительной договоренности с Пеллегрини

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини согласовал личный контракт с петербургским «Зенитом». Контракт оценивает услуги чилийского специалиста в 4 миллиона евро в год.

Напомним, что ранее стало известно, что Пеллегрини и нынешний тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш покинут свои клубы в конце сезона.