Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» достиг предварительной договоренности с Пеллегрини

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини согласовал личный контракт с петербургским «Зенитом». Контракт оценивает услуги чилийского специалиста в 4 миллиона евро в год.

    Напомним, что ранее стало известно, что Пеллегрини и нынешний тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш покинут свои клубы в конце сезона.

    Источник: Don Balon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2016 06:35
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 марта 2016, 10:35

      жаль еще два года потеряны для командыесли уж этот тенер с такими игроками как в МанСити ничего путного не показал то что он с такими игрочишками у нас выдаст специалист старый а надо молодых приглашать те кто голоден до побед а этих пенсиков порпа отправлять на покой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 марта 2016, 08:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а что за источник?))))

      -8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 08:08

      Ну, если наступила определённость - это уже хорошо.
      -
      В статье не указано, каким сроком ограничен этот контракт. Пеллегрини хотел 4 года, Зенит собирался подписывать на 2 с опцией о продлении.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      Громит 6 марта 2016, 06:41

      Не быть Зениту чемпионом если так))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Громит 6 марта 2016, 08:09

      А, так вы всё заранее знаете. Ну, так расслабьтесь тогда и начинайте уже заказывать золотой банкет, а то вдруг не успеете. Бороться ни к чему, удача у вас уже в кармане.

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11