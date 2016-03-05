Колыванов: «Ростов» еще преподнесет сюрпризы в чемпионате России»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился мнением о победе «Ростова» над «Крыльями Советов» в матче 19-го тура РФПЛ. Напомним, гости одержали победу со счетом 1:0. По словам специалиста, этот результат очень важен для ростовчан.



«Победа над «Крыльями Советов» важна для «Ростова». Однако ростовчане не единственные конкуренты ЦСКА в споре за чемпионство. «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» будут бороться до последнего тура. У «Ростова» прекрасно сбалансированная команда с великолепным тренером. Все игроки знают, что нужно делать. Ростовчане еще преподнесут сюрпризы в чемпионате России», — сказал Колыванов