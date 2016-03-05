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    Колыванов: «Ростов» еще преподнесет сюрпризы в чемпионате России»

    Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился мнением о победе «Ростова» над «Крыльями Советов» в матче 19-го тура РФПЛ. Напомним, гости одержали победу со счетом 1:0. По словам специалиста, этот результат очень важен для ростовчан.

    «Победа над «Крыльями Советов» важна для «Ростова». Однако ростовчане не единственные конкуренты ЦСКА в споре за чемпионство. «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» будут бороться до последнего тура. У «Ростова» прекрасно сбалансированная команда с великолепным тренером. Все игроки знают, что нужно делать. Ростовчане еще преподнесут сюрпризы в чемпионате России», — сказал Колыванов

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.03.2016 18:59
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 7 марта 2016, 09:52

      Берегите копыта! Работает комбайн!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 5 марта 2016, 19:15

      Редакторы жгут сегодня.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 19:05

      Ростова - она такая, блин!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 5 марта 2016, 19:02

      Бердыев свое дело знает

      2
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