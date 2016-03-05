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    Нету: «Русские с молодых лет тренируются пить водку. Так что на них она не сильно влияет»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету заявил, что хотел бы поиграть у себя на родине в Португалии. Также футболист поделился историей о том, как он попробовал водку.

    - Мне бы когда-нибудь хотелось поиграть в Португалии. Правда, не думаю, что это произойдет в ближайшее время, так как мне все нравится в России.

    - Да в Португалии никто и не предложит вам настолько финансово выгодный контракт.

    - Могу сказать, что после продления соглашения условия стали еще лучше. Три с половиной года контракта обеспечивают стабильное будущее. В Португалии таких условий было бы сложно добиться, это правда. Помимо зарплаты, есть еще и налоги, они выше, чем в России.

    - Русские любят водку. Вы злоупотреблять не можете, но напиток-то нравится?

    - Я пробовал водку, но она не очень понравилась. На отдыхе предпочитаю сангрию или что-то схожее. Но забавно, что русские пьют водку, как мы воду. На командных обедах кажется шуткой, но у них есть что-то вроде таймера. Каждые 15 минут они произносят тост и пьют очередной шот. Заедают фруктами. По части водки у русских больше мастерства, чем у нас (смеется). Про меня вообще можно не говорить. Они с молодых лет тренируются ее пить. Так что на русских водка не сильно влияет, – сказал португалец.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.03.2016 15:44
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1306

      Taps 5 марта 2016, 19:21

      Если бы иностранцы хлопнули перед игрой по
      стакану, игра вышла бы веселей.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 марта 2016, 18:38

      Те одиннадцать, кто в острых предматчевых дискуссиях за бутылкой водки остаются стоять на ногах, те и формируют стартовый состав

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 5 марта 2016, 18:19

      ух его бы в Терек!

      0
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      Рейтинг: +23

      Jpen4er > PNZ1985 5 марта 2016, 18:42

      а что там, поделитесь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 марта 2016, 17:23

      На командных обедах кажется шуткой, но у них есть что-то вроде таймера. Каждые 15 минут они произносят тост и пьют очередной шот(с) сохранил на память!)))

      Как с голым носом останутся,вспомним)))

      1
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 5 марта 2016, 16:40

      Правда моргалы колит?)))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 марта 2016, 16:32

      Я правильно понял,что в Зените одни алкаши работают?

      3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 марта 2016, 16:30

      Нету спалил зеньку)))
      Там все сплошь бухают)))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +13

      VladlenY > PITER_1 5 марта 2016, 18:33

      Даунито так красиво звучит

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 16:26

      Ты-то толком ни пить, ни играть не умеешь, ага.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 5 марта 2016, 16:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хорошо сказал. выходит для иностранцев это давно уже не новость. хотя этим, точнее одним из этого, русский народ и знаменит на весь мир.

      -4
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 5 марта 2016, 16:00

      Увидел несколько пьющих русских: "РУССКИЕ ПЬЮТ ВОДКУ КАК ВОДУ!".

      3
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > FCBarcelona1713 5 марта 2016, 16:01

      Из таких слов стереотипы и укрепляются.

      4
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