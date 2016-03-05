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    Мутко: «Первый канал – давний партнер РФС, который поддерживал нас во все сложные времена»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал решение о том, что матчи сборной России будет показывать только Первый канал. По словам функционера, одной из причин является, то что это самый рейтинговый российский канал.

    «Мы забираем рекламные возможности, которые продаем партнерам в пакетах. Например, с «Новатэк». Поэтому можете зайти и посмотреть, сколько стоит минута рекламного времени на Первом канале. Первый канал – давний партнер РФС, который поддерживал нас во все сложные времена. Это самый рейтинговый канал, мы хотим быть именно на этом канале. Там умеют и раскручивать, и продавать, и вести матчи грамотно, – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.03.2016 12:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 5 марта 2016, 15:36

      Ну-ну грамотно срезают составы и гимн рекламой, показывают в записи чтобы новости не сдвигать которые итак уже 4 раза повторили, скажите честно там на рекламе поднимут чуть больше.

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