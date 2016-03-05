Тотти может стать помощником Спаллетти в «Роме»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти имеет три возможных варианта сотрудничества со своим нынешним клубом в следующем сезоне. После открытого конфликта с главным тренером Лучано Спаллетти 39-летний нападающий грозился покинуть столицу Италии, однако в настоящий момент клуб предлагает ему продлить контракт до 2017 года, либо же стать помощником Спаллетти или занять место в структуре клуба.

Напомним, что Тотти высказался негативно в адрес Спаллетти, так как посчитал отсутствие игровой практики неуважением к его заслугам в клубе.