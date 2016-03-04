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    Маурисио: «Хочу стать чемпионом России в составе «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился своими мыслями о предстоящей игре с «Краснодаром» в 19 туре российской Премьер-лиги.

    «Зенит» стремится выиграть все турниры, в которых участвует. Да, мы идем в чемпионате на шестом месте, но ничего для нас не потеряно. Нужно победить «Краснодар» в ближайшем матче и продолжать выигрывать в каждом следующем. Я хочу стать чемпионом России, и вся наша команда хочет того же», - заявил Маурисио.

    После 18 туров чемпионата «Зенит» располагается на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидера московского ЦСКА на семь очков.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    04.03.2016 18:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +81

      zeni 5 марта 2016, 09:21

      ТАК ТОМУ и Быть!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 4 марта 2016, 19:59

      Станеш, когда нибудь и где нибудь

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 18:39

      Сапсибо, Жозе, за победный гол в Кубке.
      Продолжай в том же духе.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 марта 2016, 18:37

      Желаем ему в каждом матче, включая Бенфику, втыкать хотя бы по одному такому штрафному, как с кубанью

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > APchelov 4 марта 2016, 18:39

      Плюс Вам.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 4 марта 2016, 18:30

      Жирков:" Я тоже хочу")))))
      зеньке за 5-е зацепиться бы...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > REDWHITE_ 4 марта 2016, 19:29

      Ты когда кукарекать перестанешь, петушок?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > REDWHITE_ 4 марта 2016, 19:58

      В КБ-Доме День Открытых Дверей?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 4 марта 2016, 18:21

      Хаха

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Майор Дзагоев 4 марта 2016, 20:01

      Барбариской подавился?

      2
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