Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой: «Подбор исполнителей в «Ростове» далеко не так прост, как принято считать»

    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о перспективах «Ростова» в заключительной весенней части российского чемпионата.

    «Конечно, успехи «Ростова» стали определенным сюрпризом. Но многие забывают, что эта команда располагает на самом деле очень серьезным подбором исполнителей. Другое дело, я не понимаю, как селекционеры других, более богатых клубов умудрились проворонить Сесара Наваса. Возможно, вообще лучший защитник чемпионата России…

    И других классных игроков в «Ростове» тоже хватает. Что, конечно, не умаляет заслуг команды, выступление которой стало замечательным сюрпризом. Курбан Бердыев подтвердил, что является одним из лучших российских тренеров. Но, повторюсь, состав ростовчан далеко не так прост, как принято считать. Посмотрим, где они в итоге финишируют. В принципе, могут и за золото побороться – почему нет? Буду с интересом следить за этим коллективом», - отметил Мостовой.

    Источник: Спортфакт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2016 15:04
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3418

      FRZZ 7 марта 2016, 10:04

      Курбан Бердыев знает, что делает. Думаю, что займут как минимум 3 место.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 4 марта 2016, 19:02

      Надеюсь Вы правы, Александр.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11