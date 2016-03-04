Дмитрий Черышев: «Денис осваивается потихоньку»

Отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий Черышев прокомментировал выступления сына за "летучих мышей".

– В игре с "Малагой" Денис забил второй мяч за "Валенсию". Он окончательно освоился в новой команде?

– Осваивается потихоньку. А чего ждать? Времени-то нет. Нужно как можно быстрее играть и доказывать.

– После победы над "Малагой" – пятой в шести последних матчах "Валенсии" – Marca вышла с заголовком "Черышев – лучший друг Невилла".

– Не знаю, лучший друг или нет, но забивать голы – это его работа. На последние результаты "Валенсии" повлияло несколько факторов. Приход Дениса в клуб, конечно, тоже, но дело не только в этом. Думаю, уже просто пришло время, когда должны были появиться результаты.

– Что думаете о словах вратаря "Малаги" Камени, который свой автогол объяснил тем, что Денис наступил ему на ногу? Было ли нарушение?

– Думаю, нет. Они оба смотрели на мяч, боролись за него. В такие моменты всякое случается. Возможно, Денис и задел его случайно, но и вратарь принял очень странное решение. Почему он не отбросил мяч в другую сторону от ворот? В общем, игровой момент.

– Денис делился впечатлениями от работы с Невиллом?

– Нет. Стараюсь на тренерскую тему с ним не разговаривать. У него своя работа, у меня – своя. Единственное, иногда спрашиваю у него про какие-то интересные упражнения на тренировках. Он мне всегда рассказывает.

– Ближайшая игра у Дениса – против "Атлетико". Атакующим футболистам против них играть сложно.

– В прошлом году Денис как раз хорошо себя проявил против них. "Вильярреал" победил в гостях, а Денис провел яркий матч. Как будет в этот раз – посмотрим.

В шести матчах за "Валенсию" Черышев забил два гола.