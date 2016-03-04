Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок Голландии. «Фейеноорд» победил АЗ и вышел в финал

    В полуфинальном поединке Кубка Голландии "Фейеноорд" победил АЗ и стал финалистом турнира. Счет был открыт благодаря автоголу футболиста АЗ Маркуса Хенриксена. В начале второго тайма Хенриксен забил гол уже в правильные ворота и сравнял счет. Победу роттердамскому клубу принесли голы Михаэля Крамера и Дирка Кейта. В финале "Фейеноорд" сыграет с "Утрехтом".

    Кубок Голландии. 1/2 финала

    Фейеноорд - АЗ - 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 - Хенриксен, 15 (в свои ворота); 1:1 - Хенриксен, 46; 2:1 - Крамер, 78; 3:1 - Кейт, 85 (с пенальти)

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2016 01:23
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 6 марта 2016, 23:19

      петухи вротердамские

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11