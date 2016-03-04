Кубок Голландии. «Фейеноорд» победил АЗ и вышел в финал

В полуфинальном поединке Кубка Голландии "Фейеноорд" победил АЗ и стал финалистом турнира. Счет был открыт благодаря автоголу футболиста АЗ Маркуса Хенриксена. В начале второго тайма Хенриксен забил гол уже в правильные ворота и сравнял счет. Победу роттердамскому клубу принесли голы Михаэля Крамера и Дирка Кейта. В финале "Фейеноорд" сыграет с "Утрехтом".

Кубок Голландии. 1/2 финала

Фейеноорд - АЗ - 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 - Хенриксен, 15 (в свои ворота); 1:1 - Хенриксен, 46; 2:1 - Крамер, 78; 3:1 - Кейт, 85 (с пенальти)