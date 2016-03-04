Оланаре и Муса вызваны в сборную Нигерии

Форварды ЦСКА Ахмед Муса и Аарон Оланаре вызваны в сборную Нигерии на матчи отборочного турнира Кубка Африки с Египтом, сообщает официальный Twitter национальной команды.

Матчи между Нигерией и Египтом состоятся 25 и 29 ноября.

Всего в сборную вызваны 42 футболиста. Среди них стоит отметить полузащитника "Челси" Джона Оби Микела, форварда "Манчестер Сити" Келечи Ихеначо, нападающего "Уотфорда" Одиона Игало, а также игрока "Арсенала" Алекса Ивоби.