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    Оланаре и Муса вызваны в сборную Нигерии

    Форварды ЦСКА Ахмед Муса и Аарон Оланаре вызваны в сборную Нигерии на матчи отборочного турнира Кубка Африки с Египтом, сообщает официальный Twitter национальной команды.

    Матчи между Нигерией и Египтом состоятся 25 и 29 ноября.

    Всего в сборную вызваны 42 футболиста. Среди них стоит отметить полузащитника "Челси" Джона Оби Микела, форварда "Манчестер Сити" Келечи Ихеначо, нападающего "Уотфорда" Одиона Игало, а также игрока "Арсенала" Алекса Ивоби.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2016 00:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 4 марта 2016, 09:20

      Воооо бред,играть под новый год а вызывают в начале года! Надо было их ещё раньше вызвать на игру с Египтом,например в 1992 г. ))))) Мусу только родили а ему повестка в сборную!!!!)))))

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      Рейтинг: +114

      werty 4 марта 2016, 08:54

      Сразу предупреждают, что бы никаких планов не строили на конец ноября

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