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    Семин: «Спартаку» нужны более квалифицированные исполнители»

    Бывший футболист "Спартака" Юрий Семин прокомментировал покупку красно-белыми полузащитника "Кубани" Лоренцо Мельгарехо.

    "Говорить о том, что форвард однозначно усилит команду, я бы не спешил. Мельгарехо играл в команде, которая не претендовала на высокие места. А потому предсказать, как он поведет себя в новом клубе, думаю, никто не сумеет.

    "Спартак" ведь постоянно ставит перед собой максимальные задачи, и к этому надо быть готовым психологически. Если новичок — сильный человек, дополнительный стимул сделает его еще сильнее. В противном же случае неизбежны проблемы.

    Играть в "Спартаке" — большая ответственность. За каждым его матчем только на стадионе следит тысяч под сорок болельщиков, требующих только побед и хорошей игры. Ну, а угадало ли руководство с Мельгарехо или нет, опять же покажет сезон. Замечу лишь, что команде, на мой взгляд, нужны более квалифицированные исполнители", - сказал Семин.

    Напомним, что Мельгарехо перешел в "Спартак" этой зимой за 4,5 миллиона евро.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.03.2016 23:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 04:23

      А ещё Спартаку были бы кстати нормальные, вменяемые болельщики.
      Но с эти вопросом уже точно непреодолимый тупик.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 09:28

      Не, ну тебя конечно прорвало

      1
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > VVM1964 4 марта 2016, 10:47

      Ну, не тебя же.

      1
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 13:59

      Каждый быдло строит из себя умника,,

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > slavutiq70 4 марта 2016, 17:00

      Возможно, и не каждое -- но вот ТЫ точно попробовал.
      Вышло хреново, как и играть в футбол у твоего хренового ФКСМ.
      Ни на что вы оба не годные. Шлак.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 04:22

      Семин: «Спартаку» нужны более квалифицированные исполнители»
      -----
      А что, нормальный владелец разве ему не нужен?
      Федун рулит Спартаком второе десятилетие. Принял у Червиченки команду, только что выигрывавшую и чемпионат и кубок, то есть с чемпионскими традициями, с чемпионскими амбициями. И что дальше? Выиграл титулов, , давайте поглядим.... Википедия утверждает, что рекордная безтрофейная серия, которая безусловно не собирается заканчиваться. В составе больше нет игроков, познавших вкус Побед, имеющих опыт преодоления себя в успешной чемпионской гонке. То есть, железные ворота перед чемпионством закрыты наглухо.
      ---
      Юрий Палыч, может быть не с квалифицированных исполнителей всё-таки нужно начинать? Известная пословица утверждает, что лучше стадо баранов во главе со львом - чем стадо львов во главе с бараном. Чуть не написал - с Федуном.

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 04:15

      Семин: «Спартаку» нужны более квалифицированные исполнители»
      -----
      А что, тренер с квалификацией и опытом разве ему не нужен? Который уже недоучка Спартаком рулит! Аленичев в РПЛ провёл лишь один сезон. Занял место, давайте поглядим.... Википедия утверждает что Аленичев занял шестнадцатое место из шестнадцати возможных. Хуже просто физически невозможно.

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > VVM1964 4 марта 2016, 10:47

      Изучи внимательно клавиатуру. Специально для тебя чправа есть клавиша, которой тупые блондинки переключают регистры. Пользуйся! Твои сообщения начнут выглядеть капельку умнее.

      0
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      Рейтинг: +643

      Symbol > ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 11:40

      Слева =)

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Symbol 4 марта 2016, 12:05

      Хм.
      Запутать не удалось.

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