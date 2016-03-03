«Саутгемптон» потерял Остина на срок от двух до четырех недель

Главный тренер "Саутгемптона" Рональд Куман рассказал о травме нападающего Чарли Остина.

"Сроки восстановления Остина составят от двух до четырех недель. Впрочем, все могло быть и хуже. Нам нелегко это принять, но таков футбол", - сказал Куман.

У форварда диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Эту травму он получил в матче 28-тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (0:2).

В этом сезоне 26-летний Остин провел за "Саутгемптон" 5 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. В первой половине сезона футболист выступал за "Куинз Парк Рейнджерс", а в январе перешел в стан "святых".