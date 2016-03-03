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    «Саутгемптон» потерял Остина на срок от двух до четырех недель

    Главный тренер "Саутгемптона" Рональд Куман рассказал о травме нападающего Чарли Остина.

    "Сроки восстановления Остина составят от двух до четырех недель. Впрочем, все могло быть и хуже. Нам нелегко это принять, но таков футбол", - сказал Куман.

    У форварда диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Эту травму он получил в матче 28-тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (0:2).

    В этом сезоне 26-летний Остин провел за "Саутгемптон" 5 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. В первой половине сезона футболист выступал за "Куинз Парк Рейнджерс", а в январе перешел в стан "святых".

    Источник: Skysports

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    03.03.2016 20:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 3 марта 2016, 20:42

      Какой на правах аренду? Его зимой купили за 3 или 5 лямов у рейнджерсов.

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