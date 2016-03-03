Тукманов: «Торпедо» будет жить, команда – играть»

Президент "Торпедо" Александр Тукманов заявил, что финансовая ситуация в клубе улучшается.

"Общая сумма наших задолженностей значительная, но она сокращается. В конечном итоге мы ее погасим, перед нашими кредиторами рассчитаемся. Во всяком случае такие заверения от акционеров я получил. Опасности, что "Торпедо" не возобновит сезон, нет. Клуб будет жить, команда – играть.

Мы предлагаем болельщикам встретиться, предлагаем им самим определить дату и место встречи. Общаемся через наш клуб болельщиков.

Но информации обратной от них нет. Возможно, ее и не будет. Это же небольшая группа болельщиков, которые стоят в оппозиции клубу. Жизнь команды от этого не остановится", – рассказал Тукманов.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Торпедо" выступает во втором дивизионе в зоне "Центр". После 17 туров "Торпедо" имеет в своем активе 20 очков и делит 9-11 места.