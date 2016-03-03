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Булыкин задумался о завершении карьеры

3 марта 2016, 19:29
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что может завершить карьеру.

"На данный момент у меня есть несколько конкретных предложений, но сообщать их пока что не буду. В ближайшие две или три недели я решу, подходит ли мне одно из них. Если я всe-таки решу завершить карьеру, соберу небольшую пресс-конференцию или сыграю в прощальном выставочном матче.

Сейчас я поддерживаю форму: три раза в неделю тренируюсь в клубе вместе с бывшими футболистами, например с Евгением Алдониным. Кроме того, я регулярно играю в теннис", – сказал Булыкин.

Стоит отметить, что последний раз Булыкин выходил на поле в марте 2014 года, когда выступал за "Волгу".

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Алдонин Евгений Булыкин Дмитрий
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