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    Нойштедтер может перебраться в «Зенит»

    Полузащитник "Шальке-04" Роман Нойштедтер может перейти в "Зенит" этим летом.

    Главное условие – получение российского паспорта.

    В этом сезоне в активе полузащитника 20 матчей и одна голевая передача.

    Transfermarkt.de оценивает стоимость Нойштедтера в 7 миллионов евро.

    Источник: Бобсоккер

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    03.03.2016 11:06
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 марта 2016, 17:16

      Что за бардак в Зените. Одних гонят, в основном своих, других берут, по принципу кто согласится. Принцип формирования команды неясен. Ходит это стадо по полю пешком. То ли переели, то ли играть не хотят. Халк обиделся и отбывает номер. Тренер то уходит, то остаётся. Чемпионство профукали. В ЛЧ скорее всего остановимся на Бенфике. Остался Кубок России. Может эти лентяи сподобятся его взять? Такие затраты, а выход почти нулевой. Нужна ли такая команда городу?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO > Zeff 3 марта 2016, 17:25

      1)кержа выгнали потому что он никакущий
      2)берут очень даже хороших игроков
      3)ходишь ты пешком .
      4)Халк ооочень даже хорош
      5)Тренер уходит ( для тупых), в начале сезон он это сказала
      6)еще пол сезона впереди ,отставание всего на 7 очков , с такими конями их легко будет догнать
      7)в лч есть ответная игра , если не знал
      8)кубок 100% возьмут
      ВРОДЕ ВСЕ , ЕСЛИ ЧТО ПИШИ , ОБЪЯСНЮ

      0
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      Рейтинг: +40

      007R 3 марта 2016, 16:09

      отличное будет приобретение

      0
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      Рейтинг: -6

      bardsman 3 марта 2016, 16:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Точные прогнозы и не только на www.safe-bet.info

      -4
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      Рейтинг: +695

      fan-man 3 марта 2016, 12:29

      А кто это и откуда взялся? На слуху с месяц-другой, а никто его не знает

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 марта 2016, 12:29

      Своих нет,не проблема - дадим паспорт

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Asbjorn 3 марта 2016, 13:05

      Ага,ещё и привезти сами можем)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +163

      moneyonstart 3 марта 2016, 12:12

      Попытка - не пытка

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 марта 2016, 11:55

      А что, купить ему паспорт и питерскую прописку, и пускай себе играет. Ну а Гене Орлова хорошая тренировка для языка

      1
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 марта 2016, 11:53

      По уровню второй ломбер тс

      1
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 3 марта 2016, 11:42

      Это он выставляет "Зениту" условие по поводу получения паспорта?!)))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > Рулон Обоев 3 марта 2016, 14:51

      Ты идиот? Как раз наоборот.

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG > Рулон Обоев 3 марта 2016, 23:36

      Только не расплачься)

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 3 марта 2016, 11:32

      ну тык... в "базовый клуб сборной" всё логично)

      -1
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