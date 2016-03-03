Нойштедтер может перебраться в «Зенит»

Полузащитник "Шальке-04" Роман Нойштедтер может перейти в "Зенит" этим летом.

Главное условие – получение российского паспорта.

В этом сезоне в активе полузащитника 20 матчей и одна голевая передача.

Transfermarkt.de оценивает стоимость Нойштедтера в 7 миллионов евро.