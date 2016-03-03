Нойштедтер может перебраться в «Зенит»

Что за бардак в Зените. Одних гонят, в основном своих, других берут, по принципу кто согласится. Принцип формирования команды неясен. Ходит это стадо по полю пешком. То ли переели, то ли играть не хотят. Халк обиделся и отбывает номер. Тренер то уходит, то остаётся. Чемпионство профукали. В ЛЧ скорее всего остановимся на Бенфике. Остался Кубок России. Может эти лентяи сподобятся его взять? Такие затраты, а выход почти нулевой. Нужна ли такая команда городу?
Полузащитник "Шальке-04" Роман Нойштедтер может перейти в "Зенит" этим летом.
Главное условие – получение российского паспорта.
В этом сезоне в активе полузащитника 20 матчей и одна голевая передача.
Transfermarkt.de оценивает стоимость Нойштедтера в 7 миллионов евро.