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    Агент: «В Украине нет команды для Милевского, а в Россию он не хочет»

    Нападающий "Конкордии" Артем Милевский не хочет играть ни в чемпионате России, ни в чемпионате Украины.

    "Были варианты, на нас выходили российские клубы, но пока Артем не готов туда ехать. Не только по политическим причинам, а в общем. В Россию он не хочет, нет у него желания. Так же, как и в Казахстан и Азербайджан.

    Артем пытается не влезать в политику. Да, мы проводили акции, передавали футболки для бойцов АТО и у него есть своя позиция по отношению к происходящему. На сегодняшний день он не готов рассматривать варианты перехода в Россию и Украину. В Украине просто нету команды, а в Россию он сам не хочет", - сказал агент Александр Панков изданию "Обозреватель".

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2016 10:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1157

      inzek 3 марта 2016, 11:31

      а кто это вообще такой?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 3 марта 2016, 10:52

      Может просто потому, что это проспиртованное бревно никому не нужно?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ 3 марта 2016, 10:46

      Кому он здесь нужен? В Россию не хочет, потому что все предложения от клубов 4 дивизиона.

      2
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