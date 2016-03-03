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    Муса: «Всегда был фанатом «Лестера»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса заявил, что ему действительно поступали предложения от "Лестера". Напомним, английский клуб предлагал за форварда 30 миллионов евро.

    – Вы могли уехать в Англию этой зимой, но остались…

    – Был очень рад, что на меня обратили внимание. Но я остался в ЦСКА. Хочу снова стать чемпионом России! В третий раз! Вот когда это случится, тогда я, может быть, и уйду.

    – Вы и в "Лестере" могли стать чемпионом. Англии.

    – Йе.

    – Вы теперь фанат "Лестера"?

    – Ййй-е! Не поверите, я всегда им был! Еще до приглашения.

    – Что, правда?

    – Правда!

    – От кого вы узнали, что вас зовут в "Лестер"?

    – Сначала от своего агента. Потом мне сказали об этом в ЦСКА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2016 01:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 5 марта 2016, 14:00

      Мда, вот даже если прочесть это и подумать.. С детства болел, но остался в цска т.к. хочу 3 раз взять рфпл??? Какой нормальный человек откажется перейти в команду, фанатом к-ой он якобы является??! Просто очередной п**дабол...

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 3 марта 2016, 12:43

      Зачем такими ответами на вопросы превращатся в обычное ТРЕПЛО???

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 3 марта 2016, 12:41

      Что-то действительно забавно звучит. Будто "с детства болею".

      0
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 3 марта 2016, 10:17

      С детства за Лестер топил))) Вы что негритёнку не верите????)))))))))))))

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 марта 2016, 07:28

      А если бы какой-нибудь китайский клуб за него 50 миллионов предложил - сказал бы что их фанат с детства тоже)

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      Рейтинг: +119

      nitto 3 марта 2016, 06:41

      Березуцкие видимо постарались.

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