Муса: «Всегда был фанатом «Лестера»

Мда, вот даже если прочесть это и подумать.. С детства болел, но остался в цска т.к. хочу 3 раз взять рфпл??? Какой нормальный человек откажется перейти в команду, фанатом к-ой он якобы является??! Просто очередной п**дабол...
Нападающий ЦСКА Ахмед Муса заявил, что ему действительно поступали предложения от "Лестера". Напомним, английский клуб предлагал за форварда 30 миллионов евро.
– Вы могли уехать в Англию этой зимой, но остались…
– Был очень рад, что на меня обратили внимание. Но я остался в ЦСКА. Хочу снова стать чемпионом России! В третий раз! Вот когда это случится, тогда я, может быть, и уйду.
– Вы и в "Лестере" могли стать чемпионом. Англии.
– Йе.
– Вы теперь фанат "Лестера"?
– Ййй-е! Не поверите, я всегда им был! Еще до приглашения.
– Что, правда?
– Правда!
– От кого вы узнали, что вас зовут в "Лестер"?
– Сначала от своего агента. Потом мне сказали об этом в ЦСКА.