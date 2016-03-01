Зидан: «Когда я только возглавил «Реал» все было прекрасно, сейчас – черная полоса»

Главный тренер "Реала" Зинезин Зидан ответил на вопрос о том, как повлияет на его будущее в клубе поражение в матче 26-го тура Примеры против "Атлетико" (0:1).

"Я фокусируюсь на игре – это, то что зависит от меня. Никто не знает, что может случиться через три месяца.

Ежедневное движение вперед – вот что имеет значение. Для меня важно то, что мы делаем сегодня, а также предстоящая в среду игра с "Леванте". Я доволен тем, что я делаю, становясь лучше с каждым днем.

Когда я пришел сюда два месяца назад, все было прекрасно, сейчас мы проиграли, и настала черная полоса.

Я понимаю ажиотаж в прессе вокруг моего будущего, но это не зависит от меня. Что я должен делать, так это работать со своими игроками, потому я знаю, что мы идем вперед. Вместе", – сказал Зидан.