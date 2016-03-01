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    Пономарев: «ЦСКА не пропустит ни одного мяча»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев уверен в победе армейцев над "Уфой" в рамках 1/4 финала Кубка России.

    "Последняя контрольная игра ЦСКА против "Малаги" оставила положительные впечатления о состоянии команды. Но это слишком слабый соперник, поэтому нельзя считать главным показателем результат данной встречи. Сегодня будет серьезная борьба: Кубок есть Кубок, кто проиграет, тот и вылетит из борьбы. Думаю, что "армейцы" одержат победу и не пропустят ни одного мяча.

    Оборона выглядит очень хорошо, да и полузащита усилилась. Леонид Слуцкий не будет рисковать и выпустит на поле проверенный состав. Разумеется, новичков тоже увидим, но не с первых минут.

    Уход Давида Юрченко из "Уфы" во время зимнего трансферного окна не имеет большого значения. Он не такая серьезная фигура, чтобы о нем беспокоиться. В команде голкиперу с легкостью найдут замену", - сказал Пономарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.03.2016 14:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 14:42

      Редактор, аббревиатурное название команды НИКОГДА не берётся в кавычки, ага.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Aztec58 1 марта 2016, 15:07

      А где ты увидел аббревиатуру в кавычках. ого.

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