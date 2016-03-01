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Пономарев: «ЦСКА не пропустит ни одного мяча»

1 марта 2016, 14:40
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев уверен в победе армейцев над «Уфой» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«Последняя контрольная игра ЦСКА против «Малаги» оставила положительные впечатления о состоянии команды. Но это слишком слабый соперник, поэтому нельзя считать главным показателем результат данной встречи. Сегодня будет серьезная борьба: Кубок есть Кубок, кто проиграет, тот и вылетит из борьбы. Думаю, что «армейцы» одержат победу и не пропустят ни одного мяча.

Оборона выглядит очень хорошо, да и полузащита усилилась. Леонид Слуцкий не будет рисковать и выпустит на поле проверенный состав. Разумеется, новичков тоже увидим, но не с первых минут.

Уход Давида Юрченко из «Уфы» во время зимнего трансферного окна не имеет большого значения. Он не такая серьезная фигура, чтобы о нем беспокоиться. В команде голкиперу с легкостью найдут замену», – сказал Пономарев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия ЦСКА Уфа Пономарев Владимир
Комментарии (2)
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Aztec58
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Редактор, аббревиатурное название команды НИКОГДА не берётся в кавычки, ага.
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